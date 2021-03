Verdachte overval Fred van Leer nog 90 dagen vast

De man wordt verdacht van poging tot overval, bedreiging, heling en vuurwapenbezit. Van Leer werd op 18 november in zijn woning overvallen door twee mannen gekleed in een uniform van PostNL. De stylist werd geslagen en bedreigd met een vuurwapen en raakte lichtgewond.

Enkele weken later arresteerde de politie een van de verdachten. In december besloot de rechter in een zitting achter gesloten deuren dat de verdachte het onderzoek dat naar hem loopt in vrijheid mocht afwachten. Op 19 februari werd hij opnieuw opgepakt en werd bepaald dat hij veertien dagen langer moest vastzitten. Naar de andere verdachte is de politie nog op zoek.