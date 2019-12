Bedenker Thanos voelt zich misbruikt door Trump

„In eerste instantie voelde ik me misbruikt toen ik die pompeuze dwaas mijn creatie zag gebruiken om zijn infantiele ego op te krikken”, verklaart de comicschrijver tegenover The Hollywood Reporter. „Maar daarna drong het pas echt tot me door dat de leider van mijn land en van de vrije wereld zichzelf graag vergelijkt met een massamoordenaar. Hoe ziek is dat?”

Starlin bedacht Thanos in 1973. Het personage uit diverse comicbooks speelt een grote rol in de verhaallijn van de Avengers-filmreeks. In het voorlaatste deel laat de superschurk een gedeelte van de wereldbevolking verdwijnen. In het clipje van het campagneteam van Trump doet de president hetzelfde met zijn politieke tegenstanders.