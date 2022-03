’Kamp van Koningsbrugge’ in nieuw daglicht vanwege Oekraïne

Premium TV

Vervolg Sex and the city is niet te harden

In een tijd waarin alles langs de Angelsaksische, hyperwoke, morele meetlat wordt gelegd die in 2022 geldt, sla je al snel, met terugwerkende kracht, de plank mis. Ook het in de jaren ’90 taboedoorbrekende Sex and the city blijft geen harde kritiek bespaard. Dat is te merken in het afschuwelijke ver...