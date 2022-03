Wie slagen in slotaflevering ’Kamp van Koningsbrugge’?

Dai, Jeroen en Ray (v.l.n.r.). Ⓒ foto AvroTros

De oorlog in Oekraïne heeft Kamp van Koningsbrugge in een ander daglicht geplaatst, laat AvroTros weten via een persbericht. Het programma, waarin vijftien burgers de loodzware commando-opleiding volgen, is al eens verplaatst wegens de actualiteit. Nu wordt de laatste aflevering toch uitgezonden, wederom voorzien van een begeleidende tekst. Kamp van Koningsbrugge (NPO 1, 20.35 uur) bewijst volgens de omroep hoe belangrijk het werk van defensie is en wat er voor nodig is om militairen zo goed mogelijk op te leiden. Ook zou het inzicht verschaffen in de moeilijke omstandigheden waarin militairen hun werk moeten doen.