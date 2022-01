Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog The voice of Holland – seizoen 12, aflevering 1 Voice-debuut Glennis ’Krijs’: We hebben aan één Anouk wel genoeg

Een nieuw seizoen van The voice of Holland is van start gegaan. Vooropgesteld: er is nog steeds volop talent in Nederland om de kijkers mee te vermaken. Maar er was een hoofdrol weggelegd voor de nieuwe coach aan het firmament: Glennis Grace. Ondanks kritiek vooraf was het best een mooi debuut. Al kunnen er wel vraagtekens worden gezet bij de combinatie met Voice-veteraan Anouk.