Kijker smult van voetbal-tv: Studio Europa koploper

Tot nu toe lijkt het NOS-programma Studio Europa in ieder geval als het om de kijkcijfers als de grote winnaar uit de bus te komen. Henry Schut en Sjoerd van Ramshorst trokken afgelopen zondag op de speeldag van het Nederlands elftal vanuit hun studio in Heideheuvel maar liefst 2 miljoen kijkers, maar ook maandagavond werd het respectabele aantal van 1,2 miljoen kijkers behaald.

Henry Schut

Enorme reclameblokken

SBS6 zette van meet af aan zwaar in met het dagelijkse praatprogramma De Oranjezomer, met het populaire trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Het programma, dat twee keer op de avond - voorafgaand en na afloop van de wedstrijd van 21:00 uur - wordt uitgezonden, kende echter een moeizame start. Tijdens de openingswedstrijd van het EK wisten slechts 366.000 kijkers hun weg naar deze in een nieuw jasje gestoken Veronica Inside te vinden. Dat aantal steeg maandagavond weliswaar naar 518.000 kijkers tijdens de late editie, maar daarmee wordt het succes van Studio Europa nog bij lange na niet behaald.

Waar Studio Europa overduidelijk het voordeel geniet dat de wedstrijden op dezelfde zender worden uitgezonden, heeft De Oranjezomer ook nog eens te kampen met enorme reclameblokken die bijna tien minuten duren. Zelf klaagden de presentatoren daar deze week ook al steen en been over. „Ze zeggen weleens dat je bij onze reclameblokken even kunt gaan plassen, de hond uitlaten en nog in bad gaan ook. En als je eruit komt, gaan we weer verder en houd je nog tijd over ook”, merkte René van der Gijp op.

Boycot door Nederlands elftal

Ook kijkers balen van die grote hoeveelheid reclame. Sommigen dreigden via social media zelfs daardoor alsnog de overstap naar Studio Europa te maken. Bovendien kampt De Oranjezomer ook nog met het probleem dat de spelers van het Nederlands elftal verslaggeefster ter plaatse Hélène Hendriks niet te woord willen staan.

Hélène Hendriks Ⓒ SBS6

Dit vloeit nog voort uit de rel tussen Johan Derksen en rapper Akwasi, toen het programma nog Veronica Inside heette. Als plaagstootje liet Hendriks zaterdagavond boven het trainingsveld een reclamevliegtuigje cirkelen met op de banner de tekst ’Frank. Gewoon 4-3-3’, na de kritiek op de opstelling van Frank de Boer. Overigens tot grote hilariteit van de spelers zelf.

Humberto Tan scoort lager dan klusprogramma

Humberto Tan probeert op RTL4 ondertussen ook nog wat sportliefhebbers naar zich toe te trekken en had maandagavond niet alleen oud-international Dirk Kuyt en voetbalcommentator in ruste Jack van Gelder aan tafel, maar ook familieleden van de scorende internationals Weghorst en Dumfries en van verdediger Timber. Dat mocht echter niet baten, want hij kwam niet boven de 442.000 kijkers uit. Terwijl eerder op de avond op dezelfde zender het programma Help, mijn man is klusser juist nog 893.000 kijkers had getrokken.