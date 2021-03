Nederland rouwt massaal om Bibian Mentel: ’Onze harten huilen’

Demissionair premier Mark Rutte noemt Bibian ’een icoon van de Nederlandse paralympische sport’. „Met haar positiviteit en immense doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allen. Ik wens haar nabestaanden veel sterkte met dit grote en verdrietige verlies.”

Claudia de Breij omschrijft de Utrechtse als een ’geweldige winnaar’. „Zelfs voor een potje tafeltennis, afgelopen zomer bij Nick en Simon op de driesterrencamping, kon je de motivatie opbrengen om alles te geven en te genieten van de winst. Dat was allemaal maar keet, maar de gesprekken die we daar hadden, voor maar vooral achter de schermen (ook met je lieve man Edwin), maakten diepe indruk op me. Het was een eer om je te leren kennen en ik ben dankbaar dat onze levens even kruisten. Voor de mensen die hun leven met je deelden: heel veel liefde en sterkte. Jouw lessen zal ik proberen in de praktijk te brengen. Rust in vrede.”

Levenslust

De mannen van Veronica Inside kregen het nieuws over Bibians overlijden te horen tijdens de live-uitzending. Wilfred Genee: „Hartstikke triest, ze heeft gevochten als een leeuw. (...) Dan is het heel relatief waar wij het allemaal over hebben.”

RTL-ster Chantal Janzen deelt een foto van opnames van tv-programma Dancing With The Stars, waaraan de snowboarder in 2019 meedeed. „Zo herinner ik me jou. Inspirerend, stralend, lachend, vol liefde en levenslust. Zo, en niet anders. Onze harten huilen. Maar wat een geluk dat we je mochten leren kennen. Alle sterkte voor familie, vrienden en dierbaren. Rust zacht liefste Bibian.”

Hoop

Zangeres Samantha Steenwijk kreeg het verdrietige nieuws maandagmiddag al te horen. „De tranen zijn vanaf dat moment niet opgehouden. We wisten dat het zou komen, maar toch onverwachts, omdat de ’hoop’ overheerste. Ik ben zo dankbaar dat ik vorige week nog op de rand van je bed mocht zitten om samen te lachen, te huilen, herinneringen op te halen en om te zeggen dat we van elkaar houden. Al wist ik dat de ’tot de volgende keer’ niet meer ging lukken. (...) Je hebt me zo veel geleerd, met je grote hart en je brede lach. Ik zal je voor altijd missen, lieve vriendin. En zoals jij altijd gedag wilde zeggen: ’Tot de volgende keer, lieve schat.’ Heel veel sterkte aan de hele familie.”

Prins Constantijn is Bibian dankbaar voor alles wat ze mensen heeft geleerd. Hij begint zijn bericht met een citaat van de kampioene: „Verdriet is goed, maar je moet er niet in verdrinken. Iedereen die je hebt geraakt met je optimisme en doorzettingskracht is een beter mens geworden. Rust zacht.”

Bewondering

Radio-dj Gerard Ekdom zegt ’veel bewondering’ te hebben voor Bibian. „Zojuist hoorde ik het tragische bericht dat die lieve, dappere Bibian Mentel is overleden. Wat een treurig nieuws. Wat was zij een strijdlustige vrouw! Liet zich door niks of niemand uit het veld slaan. Heel veel sterkte voor alle nabestaanden. Wat een bewonderenswaardige vrouw was Bibian!”

Schaatskampioene Ireen Wüst bedankt de sportster voor al haar inspiratie. „Je bent een geweldig mens.” Schaatscollega Erben Wennemars voegt eraan toe: „Lieve Bibian,, tot de volgende keer.”

Laatste woorden

Presentatrice Lieke van Lexmond laat weten dat Bibians laatste woorden op tv haar flink hebben geraakt. „Zo veel liefde met de mensen om je heen, je stralende ogen. Ik wens dat je familie altijd jouw kracht bij zich blijft voelen zodat het gemis soms een beetje verzacht wordt. Je hebt de wereld hier mooier gemaakt. Ik wens je een hele mooie reis zonder strijd, maar in liefdevolle overgave.”

Luuk Ikink prijst haar ’doorzettingsvermogen, veerkracht en optimisme’. Daar is Jochem van Gelder het mee eens. „Ondanks haar bijna onmenselijke veerkracht en levenslust heeft de dood haar te pakken gekregen. Heel veel sterkte voor haar man, kinderen en familie.”

Kleurrijk

André Cats, die als chef de mission van de paralympische ploeg samenwerkte met Bibian bij de Spelen van Sotsji in 2014 zegt: „Wij gingen daar met een heel kleine groep naartoe. Zij was echt een heel bijzondere, positieve vrouw. Ik vind het heel verdrietig voor de familie. Bij mij overheersen vooral ook de mooie herinneringen. Zij is een van die kleurrijke personen die je hebt in de samenleving, altijd energiek en die altijd positief naar het leven kijken, wat ze schijnbaar moeiteloos deed, ook al had ze ook haar zware momenten. Ik ken tientallen gehandicapte kinderen die dankzij Bibian zijn gaan sporten.”

Ook bij het bericht waarin Bibians familie het droevige nieuws bekendmaakt, stromen de steunbetuigingen binnen.