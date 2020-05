Scott Disick wil kliniek aanklagen na lekken van foto

Verschillende media schreven maandag dat de realityster in een kliniek zat vanwege meerdere verslavingen. Hoewel Scott in het verleden heeft geworsteld met dergelijke issues, was dat niet de reden waarom hij nu hulp had gezocht.

Tijdens de noodgedwongen rustperiode vanwege de coronacrisis kwam oud zeer opnieuw naar boven, zo vertelt zijn advocaat. „Om eindelijk iets te doen aan de pijn die Scott al jaren in stilte had vanwege de plotselinge dood van zijn moeder en het overlijden van zijn vader drie maanden later besloot Scott vorige week zich te laten opnemen om te werken aan zijn trauma’s.”

Inbreuk van privacy

Inmiddels is de realityster alweer uit de kliniek en toonde hij zich geschokt dat er een foto van hem is gedeeld. „We zijn geraakt door deze inbreuk van privacy en gaan juridisch actie ondernemen.”

Scott, die te zien is in de realityserie Keeping Up! with the Kardashians, was jaren samen met Kourtney. De twee hebben samen drie kinderen. Sinds 2017 heeft de realityster een knipperlichtrelatie met Sofia Richie, de dochter van Lionel Richie.