Premium Het beste van De Telegraaf

Knotsgekke superbende Ontketende James Gunn over spektakelfilm ’The Suicide Squad’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

James Gunn was de man achter het succes van Marvels Guardians of the Galaxy. Tot Twitter-grappen van jaren geleden hem bijna zijn carrière kostten. Nu is hij terug met The Suicide Squad van concurrent DC Comics. „Dat ik daarbij de vrije hand kreeg, voelde als een grote verantwoordelijkheid.”