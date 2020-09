Joop Daalmeijer en Maartje van Weegen getroffen door corona

„Ik ben inmiddels aan de betere hand en mag donderdag naar huis”, zegt Daalmeijer. „Mijn vrouw (oud-presentatrice Maartje van Weegen, red.) had het ook, maar inmiddels is zij weer beter.”

Voormalig journalist en omroepdirecteur Joop Daalmeijer ging in 2011 met pensioen, waarna hij vijf jaar lang voorzitter was van de Raad voor Cultuur. Maartje van Weegen (69) nam in 2012 afscheid van haar 41-jarige carrière op de Nederlandse radio en televisie.

De oud-presentatrice van onder andere De Klassieken (AVROTROS) liet afgelopen zomer nog weten dat ze haar dagen het liefst thuis doorbrengt met haar echtgenoot. „We zijn al 42 jaar het liefste bij elkaar. Dus hoe groot onze zorgen om de mensen om ons heen en de rest van de wereld ook zijn, deze maanden zijn voor ons geen straf. We zijn ook bevoorrecht met ons huis en de tuin; soms vergaten we gewoon even hoe naar het was”, aldus Van Weegen tegen het AD.