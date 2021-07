Eddy Zoëy nieuwe presentator Ranking the Stars

„Het voelt een beetje als een penalty nemen in een EK-wedstrijd: dat moet je gewoon doen”, vertelt Zoëy aan RTL Boulevard. „Als het misgaat, zien we het ook wel weer.”

„Ik kan niet anders dan mezelf zijn. Ik ben gewoon niet Paul de Leeuw, die man is niet te evenaren, die heeft de lach aan zijn broek hangen. De enige overeenkomsten zijn dat ik ook kaal ben en wat dikker wordt.”

In september nam De Leeuw, een jaar eerder dan verwacht, afscheid bij RTL. Zijn programma mocht hij echter niet meenemen. „Ik ben bij RTL weggegaan en dan zeggen ze: het programma is van RTL. Maar ik doe het al zó lang, en ik vind het ook echt heel leuk om te doen. Nu gaan ze kijken of ze het bij RTL 5 met iemand anders gaan maken”, vertelde De Leeuw in april in Hoge Bomen.