ANDRÉ RIEU: ’Na TRUMP zijn we meteen teruggevlogen’

André Rieu: „Misschien moet ik straks ook aankloppen bij de regering.” Ⓒ Hollandse Hoogte

De klanken van het Johann Strauss Orkest van ANDRÉ RIEU zijn voorlopig verstomd… De concerten van de walskoning, die normaal gesproken overal ter wereld zijn muziek laat horen, zijn over de hele planeet gecanceld. André was met zijn mensen in Amerika toen de coronacrisis genadeloos toesloeg en hij na het horen van DONALD TRUMP niet wist hoe snel hij naar huis moest terugkeren. Zijn hele imperium ligt stil. „Ik sluit niet uit dat ik ook bij de regering zal moeten aankloppen’’, vertelt de aangeslagen Limburger aan PRIVÉ.