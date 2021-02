Docu over Pelé, hoopbrenger op kicksen

Pelé in actie.

RECENSIE - In het voetbal van vervlogen tijden vormde hij met Johan Cruijff en Diego Maradona de Grote Drie: Edson Arantes do Nascimento, kortweg Pelé. Wie is deze Braziliaanse Koning van het Sambavoetbal, die in 1367 officiële wedstrijden liefst 1283 goals scoorde? Documentairemakers Ben Nicholas en David Tryhorn maakten van de ’Zwarte Parel’ een boeiend portret dat nu op Netflix te zien is.