Anouk reageert op ruzie met Lil’ Kleine

„Mijn god, wat een sensatie. Dat ik word uitgemaakt voor kankerhoer en dat ik de vinkentering kan krijgen is allemaal niet zo schokkend en belangrijk”, reageert Anouk op Instagram Stories. „I’ve been called worse zeg maar.”

Begin november werd duidelijk dat de coaches tijdens The Battles van The Voice of Holland bonje met elkaar kregen. Volgens The Voice-presentator Martijn Krabbé kregen de twee achter de schermen een meningsverschil met elkaar. Ook een woordvoerder van RTL 4 bevestigde de aanvaring.

Anouk ontkent het gerucht dat ze niet in één ruimte wil zijn met Lil’ Kleine. „Ik zit gewoon in die stoel hoor bij de liveshows, no worries”, reageert de zangeres, die inmiddels wel klaar is met de ruzie en de media aanraadt het conflict niet langer uit te melken. „Is voor niemand leuk.”