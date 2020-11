Paul van Gorcum: jammer dat het zo is gelopen met Bassie en Adriaan

Samen met enkele andere tegenspelers stapte hij jaren geleden naar de rechter. De acteurs stelden dat ze voor hun medewerking aan de films en series nog duizenden euro’s tegoed te hebben. De rechter bepaalde woensdag dat broers Bas en Aad van Toor een schadevergoeding van 15.000 euro moeten betalen. In 2014 werden ze ook al in het gelijk gesteld, maar hadden nog geen geld ontvangen.

De 86-jarige Van Gorcum vindt het fijn om opnieuw in het gelijk te worden gesteld, al heeft hij de uitspraak zelf nog niet gezien. „Het is fijn en leuk dat we de zaak hebben gewonnen”, zegt de acteur. „Maar ik ben wel teleurgesteld dat het op deze manier is gegaan. Ik heb jarenlang met veel plezier met Bassie en Adriaan gewerkt. Het was altijd een gezellig lachen en doen.”

Voor de acteur is het hoofdstuk nu afgesloten. Al is de schadevergoeding van 15.000 euro een stuk lager dan de geëiste 180.000 euro. „Ik ben ook weer niet zo verwaand dat ik een euro op de stoep laat liggen. Beter een half ei dan een lege dop.”