Ellemieke Vermolen schrijft boek over verlies zoontje en echtscheiding

„Eindelijk mogen we het bekendmaken. Lieve Ellemieke Vermolen gaat een heel bijzonder en openhartig boek schrijven over hoe je weer komt in je kracht na verlies”, schrijft de uitgeverij op Instagram. „Ze vertelt het verhaal over haar zoontje dat ze verloren is vlak voor de geboorte en haar scheiding. Ze wil handvatten geven om weer terug te komen in je kracht.”

In 2017 verloren Vermolen en Herman hun zoontje Josha, vlak voor zijn geboorte. Het koppel koos er toen bewust voor om over hem te vertellen. „Voor mij voelt het dan weer dat hij er nog steeds bij hoort”, legde Vermolen destijds uit in de podcast Rauw. „Dat wil je gewoon, als ouder, als je je kind verliest. Dat je kind blijft voortbestaan.” Al vond ze dat in het begin wel lastig. „Dan zit je nog zo in je emotie en in je verdriet. Maar ik vind het ook belangrijk om het te delen, omdat ik niet alleen ben. Ik vind het mooi dat ik mijn verhaal kan vertellen en andere mensen daar iets in kunnen vinden of troost uit kunnen halen.”

Begin 2021 raakte bekend dat de chef-kok en Vermolen zouden scheiden, na een relatie van dertien jaar. Ze kregen samen naast Josha, nog twee zoontjes: Noah en Zenna. Uit een eerder huwelijk heeft Sergio Herman nog twee kinderen: Moon en Boy. Herman heeft intussen een nieuwe liefde. „We doen allebei enorm ons best en ik ben blij dat hij weer gelukkig is met iemand”, vertelde Vermolen in diezelfde podcast. „Ik hoop dat hij gelukkig blijft. Dat gun ik hem echt. En ik word ook weer gelukkig, dat weet ik ook.”