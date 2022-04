’Adele is woest: ontslaat creatief team’

Volgens bronnen wil Adele ’een compleet andere show brengen dan voorheen was bedacht’. „Ze was zo overstuur nadat ze haar originele show op het laatste moment moest afzeggen, dat ze niet lang daarna besloot om het roer om te gooien. Ze wil dat alles klopt en de fans waar voor hun geld krijgen. Daarom heeft ze de bezem door haar productieteam gehaald en andere mensen aangenomen, die wel in staat zijn om te leveren wat ze voor ogen heeft.”

Esmeralda Devlin, die al jaren werkte als Adele’s decor-ontwerper, was een van de eerste medewerkers die eruit vloog. „Adele en Esmeralda hebben heftige discussies gehad over hoe het podium en de aankleding eruit moest zien. Uiteindelijk kwamen ze daar niet uit en werd Kim Gavin aangenomen, die onder meer artistiek producent was voor Take That. Zij gaat met haar team een hele nieuwe show voor Adele neerzetten, omdat alles wat Esmeralda heeft bedacht uit het programma wordt gegooid.”

Vooralsnog is het de bedoeling dat Adele’s optredens in juli of begin augustus van start gaan. Exacte data zijn nog niet bekend. Wel liet de zangeres in een interview met Graham Norton in februari weten ’dat de shows 100 procent zeker doorgaan dit jaar’.