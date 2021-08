Relatie realityster Michael van der Plas voorbij

In een korte video geeft Michael tekst en wat minder uitleg: „De laatste tijd krijg ik vaak de vraag of ik nog samen ben met Naomi... Dat is niet het geval, we zijn al een tijdje uit elkaar. We hebben geen ruzie en zijn gewoon goed uit elkaar gegaan.”

Naomi wil iets meer kwijt over de relatiebreuk. Aan Juicechannel laat ze weten: „Dingen gaan zoals ze gaan. We leerden elkaar kennen toen ik 21 was, inmiddels ben ik 26 en is Mike bijna 41. Onze behoeften sluiten gewoon niet meer goed op elkaar aan. Dat neemt niet weg dat hij een schat is en ik hem het beste gun. Hij gaat vast iemand op een dag heel gelukkig maken.”

Sex Tape

Begin dit jaar waren de twee nog te zien in het Discovery+-programma Sex Tape, waarin ze de opdracht kregen hun (seks)leven te filmen. Aan Vrouw vertelde Naomi destijds dat ze vooraf goed had nagedacht of ze aan het programma wilde deelnemen. „Ik weet dat mensen in hokjes denken en waarschijnlijk nooit een heel goed beeld van mij hebben. Eerst was ik dat ’rare jonge mokkel van Michael’, later werd ik de ’opvoeder van zijn kinderen’ en nu zullen mensen misschien wel weer wat voor me verzinnen.”

Ook het leeftijdsverschil van vijftien jaar was een terugkerend thema. „Ik val sowieso op ouder. Ik was al op mijn zeventiende het huis uit, maar wilde toen al geen relatie met een leeftijdsgenoot. Jongens van zeventien zitten wat mij betreft nog in de poppenhoek. Die spelen met Lego, haha.”