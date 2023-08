’Sarah Ferguson bracht prins Andrew weer samen met familie’

Prins William en zijn vrouw Catherine reden afgelopen zondag naar Balmoral om een kerkdienst bij te wonen. Niemand minder dan de ’verstoten’ prins Andrew zat bij hen in de auto. Koning Charles wil hiermee aan de wereld laten zien dat de prins weer door de familie in de armen wordt gesloten. Naar verluidt was Sarah Ferguson degene die zorgde voor een verzoening, met de nodige weerstand van William...

Ⓒ Getty Images