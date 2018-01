Barbie: ’Het waren DRUGS!’

Nadat Samantha was gevonden, is ze direct naar het ziekenhuis gebracht.

De manager verzoekt iedereen de realityster rust te gunnen voor haar herstel. „Het eerste en enige belang van de familie is om Samantha in alle rust te laten herstellen. Dat is ook Samantha’s wens. Dat kan alleen als ook de omstandigheden rond haar verblijf en haar persoon en de familie rustig zijn. Daarom vragen we iedereen met klem, fans en pers, om Samantha, Michael, de kinderen en de familie nu rust te gunnen.”

Volgens de manager willen Samantha en de familie iedereen bedanken die steun heeft betuigd.

RTL meldt dat het erg geschrokken is over de situatie rond Samantha. Recent liet de Haagse zich zeer kritisch uit over de manier waarop RTL met haar was omgegaan. Deze zender heeft de realitysoaps met haar uitgezonden. „We hebben onlangs, naar aanleiding van de door haar geuite onvrede, nog een goed gesprek gehad met Samantha over onder meer haar welzijn”, laat de woordvoerster van de zender weten.

RTL vindt het „terecht en noodzakelijk” dat er een discussie wordt gevoerd over de verantwoordelijkheid van de media voor deelnemers aan realityprogramma’s. Naar aanleiding van de spoedopname van ’Barbie’ nam de kritiek op het genre en de rol van de zenders de afgelopen dagen flink toe.