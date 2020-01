Na overdosis: Demi Lovato maakt comeback

Het nieuws maakt Lovato dinsdag op haar Instagramaccount bekend. „Ik zei toch dat de volgende keer dat jullie van me horen, het zingend zou zijn.” Daarmee doelt ze op een volledig zwarte foto die ze in december 2019 publiceerde, om daarna in stilte te verdwijnen. Tot nu dus, want zondag 26 januari staat de zangeres op het podium van de Grammy Awards.

Lovato heeft het de afgelopen jaren niet gemakkelijk gehad. In juli 2018 werd ze met spoed opgenomen nadat ze een overdosis drugs had genomen. Sindsdien verdween ze uit de spotlights en bracht ook geen nieuwe muziek meer uit. In december kwam er een einde aan haar relatie met Austin Wilson.

