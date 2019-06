Prinses Märtha Louise maakt stevig statement

„Soms word je niet gezien en soms is het moeilijk dat als je je nek te veel uitsteekt, je opvalt om redenen die je niet voor mogelijk had gehouden”, schrijft de Noorse bij een foto van haar en haar geliefde op Instagram.

Vooral je niet te veel aantrekken van wat anderen zeggen, vindt de prinses. „Dus wat je ook doet in welke situatie: wees jezelf. Blijf echt. Omdat je niet afhankelijk bent van de erkenning, of het gebrek daaraan, van anderen. Jij bent het waard zoals je bent”, vervolgt Märtha Louise haar betoog. Het is de tweede foto die de prinses deelt van haar kersverse vriend.

Vorige maand raakte de prinses in opspraak toen ze meldde dat ze een relatie had met Durek. Vooral omdat ze samen met hem op tournee ging en de tour in de markt was gezet als ’De prinses en de sjamaan’. Het Noorse hof liet hierop weten met haar te gaan praten over het gebruik van haar officiële titel bij commerciële activiteiten. Broer Haakon zei ook met zijn zus in gesprek te willen gaan.

Bekijk ook: Ook Haakon wil gesprek met Märtha Louise

Bekijk ook: Prinses Märtha Louise denkt niet aan opgeven titel