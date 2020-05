Temptation-Romee: Zach heeft mijn naam laten tatoeëren

De blondine uit Oss vertelt openhartig over de tijd die ze met Zach spendeerde in de villa in Thailand. „Ik kon hem soms echt iets aandoen”, zegt ze in Goedele On Top. Zo legt Romee uit dat ze zich soms ergerde aan hem, vooral toen hij zich niks meer wist te heugen van de keren dat ze hebben gezoend. Ondanks dat de twee regelmatig ruzie hebben, laat ze weten af en toe nog contact met hem te hebben en geen wrok te koesteren. „Het is echt een haat-liefdeverhouding.”

Daarnaast vertelt ze dat Zach, die al een behoorlijk aantal tatoeages op zijn lijf heeft, haar naam met inkt heeft laten vereeuwigen. Waar hij die tattoo heeft laten plaatsen laat ze in het midden. „Ja, dat heeft hij echt gedaan. Heel bijzonder vind ik dat. Ik was er ook totaal niet blij mee. En dat ben ik eigenlijk nog steeds niet", aldus Romee.