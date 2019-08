Jelle de Jong: ’Ik doe alles voor een rol!’

Acteur Jelle de Jong vertolkt in Soldaat van Oranje - De Musical de rol van Fred, de preses van de Leidse studentenvereniging Minerva. Ⓒ Imka Westerhuis

Om zich in te leven in een personage, bereidt JELLE DE JONG zich altijd zorgvuldig voor. Zo ging de acteur bijvoorbeeld al eens op dans- en paardijles, en dit keer heeft hij voor zijn rol in Soldaat van Oranje - De Musical zelfs zijn motorrijbewijs gehaald. „Het is een droom die uitkomt!”