Film Polanski tegengehouden door demonstranten

De demonstranten waren gekleed in het zwart en hadden borden bij zich waarop de namen van vrouwen staan die Polanski hebben beschuldigd van verkrachting. De regisseur woont al sinds 1978 in Frankrijk, waar hij wordt beschermd tegen uitlevering naar de Verenigde Staten. In de VS hangt Polanski celstraf boven het hoofd wegens seksueel misbruik van een 13-jarig meisje, eind jaren zeventig.

Eerder deze maand werd nog een nieuwe beschuldiging tegen Polanski geuit door de Franse fotografe Valentine Monnier. Zij stelde dat de regisseur haar in 1975 in Zwitserland heeft verkracht. Polanski heeft de beschuldigingen bij monde van zijn advocaat ontkend.

An Officer And A Spy werd dinsdagavond voor het eerst vertoond. De officiële première elders in Parijs, waar ook Polanski aanwezig was, kon gewoon doorgang vinden.

