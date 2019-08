Disney trekt stekker uit Book of Enchantment-project

Hoewel er officieel nog geen groen licht was gegeven moest de serie, gebaseerd op de Disney Villains-boekenreeks van Serena Valentino, een van de paradepaardjes van de nieuwe streamingdienst van Disney, Disney+, worden. In de serie Book of Enchantment zou de achtergrond van slechteriken als de koningin uit Sneeuwwitje, Maleficent uit Doornroosje en Ursula uit De Kleine Zeemeermin worden belicht.

Reden voor het afblazen is volgens Deadline een puur creatieve. Schrijvers waren al weken bezig met de scripts maar konden niet de juiste toon en richting vinden. Het project zou al minstens 4 miljoen dollar hebben gekost.

Disney+ is vanaf 12 november beschikbaar in Nederland.