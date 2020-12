Rihanna aangeklaagd voor muziek in cosmeticareclame

Het Duitse muziekduo King Khan en Saba Lou beweert dat hun nummer Good Habits (and Bad) in de reclame op Instagram is gebruikt en dat zij zelf eigenaar zijn van de rechten. Voor het gebruik in het spotje is volgens hen geen toestemming gevraagd, is te lezen in de aanklacht die TMZ in handen heeft.

Het duo eist een schadevergoeding en wil dat Rihanna het nummer niet langer gebruikt in de reclame. De zangeres heeft nog niet op de kwestie gereageerd.