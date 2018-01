Sabia: ik zou Sylvie gewoon groeten

De tijd dat Sylvie en Sabia ruzie kregen en zij er vervolgens met Rafael van der Vaart vandoor ging, vond ze erg pijnlijk. „Soms wist ik gewoon niet wat me overkwam. Week na week waren overal leugenachtige verhalen te lezen. Dat deed mij, mijn familie en vrienden veel zeer.”

Sabia werd naar eigen zeggen tegen wil en dank een publiek figuur. „Dat kwam voort uit deze privégebeurtenissen, uit deze driehoeksverhouding.” Inmiddels is de rust wedergekeerd in het leven van Sabia. Ze voelt zich „bevrijd” nu ze de villa, waar ze met Rafael woonde, heeft verlaten. „Emotioneel gezien zijn de afgelopen jaren niet te begrijpen. Als ik erop terugkijk, ben ik blij dat het voorbij is.” In maart wordt ze veertig, maar dat is voor haar geen enkel probleem. „Als je gelukkig en tevreden bent in het leven, is dat helemaal oké.”