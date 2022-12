Premium Het beste van De Telegraaf

’De muziek is de held’ Jeroen van Inkel trapt Top 2000 af: polonaise in café?

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Jeroen van Inkel (voor, r.) met NPO Radio 2-collega’s Wouter van der Goes, Annemieke Schollaardt, Frank van ’t Hof en Gijs Staverman. Ⓒ ANP / ANP

De NPO Radio 2 Top 2000 gaat in de nacht van zaterdag op zondag om 00:00 uur van start. Dan mag dj Jeroen van Inkel het spits afbijten met het laatst genoteerde nummer op de imposante lijst. Voor het eerst sinds hij deze presenteert, is er live publiek bij in een speciaal café. „Misschien kunnen ze polonaise lopen.”