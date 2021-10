’Ye koopt masker van Poetin en Kim Jong-un’

Zaterdagmiddag bezocht hij volgens Bild in het winkelcentrum van Berlijn een kostuumwinkel en een speciale winkel met maskers, genaamd Maskworld. In die winkel zou hij 1200 euro hebben uitgegeven aan maskers. Daarbij zat volgens een bonnetje in het bezit van de Duitse krant een masker van de Russische president Vladimir Poetin en één van Kim Jong-un.

Overigens was hij in de Duitse hoofdstad voor zakelijke bijeenkomsten over zijn parfumlijn en een t-shirtlijn. Die zou hij nu onder zijn nieuwe naam Ye naar buiten willen brengen. Hij zou zich bovendien in de Duitse hoofdstad goed thuis voelen, omdat hij daar relatief onbekend zou zijn.