Klaar voor de lente?

Feest voor chocoholics

Amsterdam, 22 en 23 februari

Alsof er een engeltje over je tong piest, zo lekker is volgens kenners de exclusieve To’ak Chocolade uit Equador. Het is de duurste chocola ter wereld. Een reep kost liefst €450. Of de smaak de torenhoge prijs rechtvaardigt, kunnen chocoholics dit weekend zelf proeven op het Chocao Festival in de Amsterdamse Beurs van Berlage.

Bijna 100 cacaoboeren en chocolademakers uit alle windstreken presenteren hier hun lekkernijen. Zo is er chocola uit Zambia, Vietnam en Suriname. Naast speciale proeverijen (sommige betaald, andere gratis) kunnen er ook diverse workshops gevolgd worden. Bijvoorbeeld hoe je zelf uit cacaobonen chocolade maakt.

Wie een carrièreswitch overweegt en wellicht de ambitie heeft om chocoladesommelier te worden, kan op zaterdag een kennismakingscurcus ’professioneel proeven’ volgen.

chocoafestival.nl

Huisjes voor vogels

Veldhoven, 26 februari - 1 maart

In de bosrijke omgeving van Veldhoven ligt Klimrijk Brabant, een avontuurlijk klautercentrum met diverse klimparcoursen door de boomtoppen - tot liefst 200 meter hoog! Het gaat midden vorige week weer open en in deze openingsweek kunnen bezoekers ’betalen’ door een vogelhuisje mee te nemen.

In de omgeving van het klimparadijs wil het park zoveel mogelijk nestkastjes ophangen, liefst voor kool- en pimpelmezen. Deze vogeltjes zijn namelijk dol op rupsen, zoals de hinderlijke eikenprocessierups die elk jaar voor intense jeuk en andere overlast zorgt. Natuurvriendelijke rupsenbestrijding dus: in plaats van een entreekaartje, zoek een leuk mezenwoninkje uit!

klimrijk.nl

Kinderparadijs in het theater

Den Haag, 23 februari t/m 1 maart

Terwijl de kinderen uit de regio Noord alweer naar school gaan, viert de rest van het land de komende week voorjaarsvakantie. En wanneer je uit de omgeving van Den Haag komt dan bof je, want in de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Korzo vindt het jaarlijkse kindertheaterfestival Lentekriebels plaats.

Hier kun je de hele week terecht voor de leukste voorstellingen en activiteiten. In de foyer van Theater aan het Spui kun je bijvoorbeeld (gratis) meedoen aan een interactief spel dat is gebaseerd op een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenares Yayoi Kusama. De Japanse is o.a. bekend van haar kleurrijke stippenpatronen en spiegelkamers die terug zijn te vinden in musea over de hele wereld. Ook het theater wordt op die manier omgetoverd tot een vrolijk, speels lenteparadijs.

Ook aan kinderen met een beperking is gedacht. Zo wordt op 1 maart voor blinde kinderen de heerlijke familievoorstelling Repelsteeltje en de blinde prinses (8+) begeleid met audiobeschrijving door een blindentolk die live vertelt wat er op het toneel gebeurt. Daarvoor hebben de kinderen een meet &feel met de acteurs zodat zij bekend raken met hun stemmen en bepaalde decorstukken hebben kunnen voelen.

hnt.nl/lentekriebels

Alles over de grote boodschap

Amersfoort, t/m 1 maart

Drollen, scheetjes en flatsen … In dierenpark Amersfoort kun je in de voorjaarsvakantie je neus in de wereld van de drol steken. Leer alles over de grote boodschap van dieren, speel een wijsje op het scheetorgel en help in het Grote Poep-laboratorium.

Wist je dat bavianen smullen van olifantenpoep? Dat een termiet elke twintig seconde wel een scheetje laat? En dat een luiaard slechts een keer per week uit de boom klimt om zijn behoefte te doen?

Met al deze poep-kennis kun je de professor in het Grote Poep-lab mooi een handje helpen. Hij heeft namelijk een machine uitgevonden die bijdraagt aan een beter milieu, maar het lukt hem niet om deze nieuwste uitvinding aan de praat te krijgen.

De tijdelijke tentoonstelling Poep & Zoo, geschikt voor kinderen vanaf twee jaar, is gratis voor iedereen die in de voorjaarsvakantie een bezoekje brengt aan Dierenpark Amersfoort.

dierenparkamersfoort.nl