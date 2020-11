Makers van Bob Burger’s schrijven script nieuwe Deadpool-film

Volgens Deadline is ook acteur Ryan Reynolds, die in de vorige twee films de hoofdrol op zich nam, betrokken bij het schrijfproces. Vorige maand werden meerdere bijeenkomsten belegd waar schrijvers hun ideeën voor de nieuwe film konden voorleggen. Uiteindelijk kozen de producenten en Reynolds de zussen om aan de slag te gaan. Wendy en Lizzie hebben al bijdragen geleverd aan meerdere grote tv-programma’s en in 2017 won het schrijversduo een Emmy voor Bob’s Burgers.

Ook kunnen Deadpool-fans een nieuwe regisseur verwachten voor Deadpool 3. De regisseur van Deadpool 2, David Leitch, heeft volgend jaar geen tijd om te filmen. Bronnen vertellen aan Deadline dat de deur niet helemaal dicht is voor Leitch, maar dat het onwaarschijnlijk is dat hij terugkeert.

Het is nog niet bekend wanneer Deadpool 3 uitkomt.