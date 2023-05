Liam Payne ruim honderd dagen nuchter

Ⓒ ANP/HH

Een mijlpaal voor Liam Payne! De ex-One Direction-ster is ruim honderd dagen nuchter. „Ik voel me erg goed, en de steun van de fans is geweldig. Dus ik ben erg blij”, zegt hij in gesprek met iFL TV.