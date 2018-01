Rol voor Nederlandse actrice in Oprah Winfrey-serie

Haar Nederlandse agentschap Nummer 19 heeft dinsdag een bericht van de website Deadline bevestigd. Love is wordt een dramaserie over een succesvol koppel dat hun carrières met het gezinsleven probeert te combineren. Wong-Loi-Sing speelt de vriendin waar de hoofdrolspeler een ongelukkige knipperlichtrelatie mee heeft.

„Telkens wanneer ik dit verhaal aan een familielid of vriend vertel, heb ik het idee dat het over iemand anders gaat”, laat de actrice weten. „Het is zo onwerkelijk allemaal. Ook al wéét ik hoe cliché dat klinkt. Maar serieus, what are the odds? Zeker na het indrukwekkende en inspirerende optreden van Oprah tijdens de Golden Globes ben ik extra gemotiveerd om meer dan mijn alles te geven in het volgen van mijn dromen.”

Gouden Kalf

De in Rotterdam geboren actrice brak in 2013 door met haar rol in de speelfilm Hoe duur was de suiker. Hiervoor ontving zij een Gouden Kalf-nominatie. Daarna was Wong-Loi-Song onder meer te zien in Mannenharten 2, The Paradise Suite en Sneekweek.

De opnames beginnen volgende maand in Atlanta. Naar verwachting is Love is nog dit jaar op OWN te zien.