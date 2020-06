Oud-presentatrice Tineke Verburg (64) overleden

Tineke Verburg Ⓒ ANP

Hilversum - Oud-televisiepresentatrice Tineke Verburg is zaterdag op 64-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Dat meldt AvroTros zondag namens de familie. Ze is vooral bekend als omroepster, ze begon haar loopbaan in 1979 bij de Tros. Verburg was al enkele maanden ziek. Ze laat een zoon en een kleinzoon achter.