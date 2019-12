Miley Cyrus viert vrijheid met nieuwe tatoeage

Op Instagram deelt Miley’s tattoo artist Daniel Winter, ook wel bekend als Winter Stone, foto’s van de tattoo. Dit meldt People. Ook heeft de artiest een foto van een andere tatoeage geplaatst die hij eerder bij Miley zette, een persoonlijke boodschap van Yoko Ono. „Ik ben trots op je, Yoko”, in het handschrift van de weduwe van John Lennon. Miley heeft vorig jaar het kerstnummer Happy Xmas opgenomen met de zoon van Yoko, Sean Lennon. Dit was een cover van het origineel dat John en Yoko in 1971 maakten.

Ⓒ Instagram

Hemsworth vroeg in augustus de scheiding aan van Cyrus na een huwelijk van 7 maanden. Direct daarna begon hij een relatie met Kaitlynn Carter, wat eindigde in september. Miley kondigde kort daarop aan een relatie te hebben met de Australische muzikant Cody Simpson. De twee lieten samen ook al een tatoeage zetten.