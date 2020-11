Jan Smit: ’Talenten moeten leren op hun bek te gaan’

Het was tijdens de eerste opnames van de ’blind auditions’ even aftasten, bekent Jan. Maar de 34-jarige zanger vond al snel zijn draai. „Het was spannend omdat het natuurlijk iets heel anders is dan ik gewend ben en ik naast drie ervaren coaches zat. Ik denk dat ik mijn eigen plek heb veroverd”, zegt hij tegen het ANP.

Jan doet zich niet anders voor dan hij is. „Ik ben gewoon mezelf. Daar gaat het uiteindelijk om. Dat je jezelf neerzet zoals je bent en een toegevoegde waarde bent voor je talenten. Ik hoop dat dat gelukt is”, zegt hij. „Ik ben daar eigenlijk wel van overtuigd.”

Jaap Buijs

Dat een goede coach of mentor belangrijk kan zijn, weet Jan als geen ander. Met de in 2015 overleden Jaap Buijs had hij jarenlang een manager die hem bij alles adviseerde. „Hij heeft mij heel erg gekneed. Ik was natuurlijk nog heel jong. De talenten in The Voice zijn allemaal iets ouder, maar worden ook in het diepe gegooid. Daar kan ik ze natuurlijk ontzettend mee helpen.”

Met bijna 25 jaar ervaring in het vak kan Jan inmiddels op alle vlakken meepraten. Hij hoopt dan ook dat hij een verlengstuk voor zijn talenten kan zijn. Niet per se op zanggebied („Ze kunnen al zingen”) maar vooral organisatorisch. „Ze moeten zich bewust zijn van de gevolgen van bepaalde keuzes. Ik heb dat zelf ook meegemaakt: singles uitgebracht die niet de juiste waren. Je kan je eigen gevoel volgen maar wees niet blind voor advies. Dat moet je leren. Je moet leren om op je bek te gaan.”

Team-Jan

Winnen vindt Jan niet zo belangrijk. „Ik vind het belangrijker dat talenten straks zeggen: ’Ik sta nog steeds achter de keuze voor Jan en hij heeft mij geholpen en daar ben ik dankbaar voor.’ Ik hoop dat ze er de rest van hun carrière iets aan hebben.”

Alle kandidaten uit Team-Jan zijn daarom altijd welkom in Volendam. „Als ze er behoefte aan hebben, wil ik ze ook na The Voice bijstaan. Maar ik ga het ze niet door de strot duwen”, lacht hij.