Imanuelle Grives Ⓒ BSR Agency

Roem heeft een keerzijde. En de kans is groot dat actrice Imanuelle Grives, die momenteel in België vastzit op verdenking van drugshandel, daar zomaar eens op een pijnlijke manier gaat ondervinden. Juist omdat zij een bekende Nederlander is, kan er een forse straf tegen haar worden geëist.