André van Duin en Janny van der Heijden scoren met nieuwe show

In Denkend aan Holland ontdekken André en Janny Nederland vanaf het water. Ze varen door natuurgebieden, langs eeuwenoude stadjes en historische landgoederen. Maandag was het duo voor zijn eerste tocht afgereisd naar Giethoorn en natuurgebied Weerribben-Wieden.

Ook andere Omroep MAX-programma’s doen het bijzonder goed. We zijn er bijna is met 1,7 miljoen kijkers het best bekeken programma van de maandag. Ook Vakantieman heeft het met 1,3 miljoen veel bekijks getrokken.

De terugkeer van Veronica Inside leverde Johan Derksen, Wilfred Genee, René van der Gijp en Wim Kieft 515.000 kijkers op.