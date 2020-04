NikkieTutorials openhartig over kinderwens

De Youtube-ster beantwoordt in een video persoonlijke vragen van haar volgers. Op de vraag of zij en Dylan aan kinderen denken, antwoordt Nikkie: „Ik heb heel lang gezegd dat ik geen kinderen wilde. Vanwege meerdere redenen, ik vind dat de wereld gewoon erg eng is. Ik weet als geen ander hoe het is. Het voelt gek om dit hardop te zeggen, maar ik kan natuurlijk zelf geen kinderen krijgen.”

Daar voegt ze vervolgens aan toe: „Maar nu heb ik Dylan en hij heeft mijn leven veranderd. Dankzij hem hou ik nu echt van mijzelf. De enige persoon waarmee ik kinderen wil is Dylan.”

„We hebben erover gesproken en we willen kijken naar alle mogelijkheden. Zeker niet nu, maar wel in de toekomst. De wens is er zeker”, aldus Nikkie.

De 26-jarige Nikkie werd begin dit jaar gechanteerd via e-mail, waardoor ze noodgedwongen haar coming-out als transgender deed. „Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt. Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Op jonge leeftijd wist ik al dat ik ben geboren in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben”, zei ze destijds in de video die inmiddels 34 miljoen keer is bekeken.