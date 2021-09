’Harry en Meghan filmen docu in New York’

De Britse prins en zijn echtgenote sloten vorig jaar een meerjarige deal met de streamingdienst om meerdere producties te gaan maken. Naar verluidt is een documentaire over hun leven sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis daar onderdeel van.

Tot nu toe heeft Netflix twee series van Harry en Meghan aangekondigd. Zo werkt de prins aan de docuserie Heart of Invictus, die gaat over het door hem bedachte sporttoernooi voor militairen en veteranen die lichamelijk of mentaal gewond zijn geraakt tijdens hun diensttijd. De hertogin maakt een animatieserie over een 12-jarig meisje dat avonturen beleeft en inspiratie opdoet van diverse invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis.