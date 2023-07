Marvel kondigt nieuwe Black Panther-videogame aan

Het nog titelloze spel is een zogenoemde third-persongame waarin de speler in de huid van superheld Black Panther kruipt. De gamestudio wil een „uitgebreide en reactieve wereld” bouwen waarin de speler ervaart „hoe het is om de mantel van Wakanda’s beschermer, de Black Panther, aan te nemen.”

„We zijn vastbesloten om fans een authentieke Black Panther-ervaring te bieden, waarbij ze meer zeggenschap en controle over hun verhaal krijgen dan ze ooit hebben ervaren in een verhalende videogame”, zegt hoofdontwikkelaar Kevin Stephens in een verklaring. „Het is onze missie om een epische wereld te ontwikkelen voor spelers die van Black Panther houden en de wereld van Wakanda net zo graag willen verkennen als wij.”

Naast de Black Panther-videogame zijn er ook nieuwe games van superhelden als Wolverine, Iron Man en Captain America in de maak. Laatstgenoemde bundelt de krachten met Black Panther in een game die losstaat van het aangekondigde spel van Cliffhanger Games.