Anneke van Giersbergen: van donker naar licht

,,Het moest allemaal even anders”, aldus Anneke van Giersbergen. Ⓒ Foto Mark Uyl

Eigenlijk wilde Anneke van Giersbergen (47) een metalplaat maken met haar band VUUR. Maar het volgende week verschijnende The darkest skies are the brightest is uiteindelijk een folky, akoestisch soloalbum geworden. Dit is waarom.