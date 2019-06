’Meghan gastredacteur Britse Vogue’

Geheel in de stijl van Meghan zal ze naar verluidt ’vrouwelijke gamechangers’ inzetten om artikelen te schrijven. Ook zou ze zelf een opiniestuk schrijven. Daarmee houdt het niet op: het magazine mag volgens US Weekly komende week ook foto’s nemen van haar op Frogmore Cottage. Onbekend is of prins Harry en baby Archie dan ook op de beelden zullen schitteren.

Het onderwerp mode is Meghan niet vreemd. Ze had zelf jarenlang een eigen website, The Tig, over mode en lifestyle. Het was voor haar grote liefde prins Harry dat ze daarmee in 2017 stopte.