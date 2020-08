Lamar Odom en verloofde trouwen volgend jaar

„We hebben allebei veel relaties gehad. Getrouwd, gescheiden, noem maar op, we hebben het allemaal meegemaakt. Maar dit hier zal onze laatste dans zijn! Ik kan niet wachten om met je te trouwen, grote man”, schreef Sabrina (33) bij het kaartje. De voormalige basketballer van Los Angeles Lakers (40) hield het kort: „Als je er een gevonden hebt, moet je haar houden”, schreef hij.

Vorig jaar op 11 november ging Lamar op zijn knieën. Hij en Sabrina hadden toen nog pas drie maanden een relatie. Voor de oud-basketballer was het niet de eerste keer dat hij zich snel verloofde. Met zijn ex-vrouw Khloé Kardashian trouwde hij in 2009 al na een maand. Het huwelijk strandde na vier jaar omdat Lamar meerdere keren was vreemdgegaan en worstelde met verslavingen.