Brit vindt medaillon uit 1902 met fotootjes koningin Victoria

Voorop het medaillon staat de tekst ’kroning 1902’ ingegraveerd, wat lijkt te betekenen dat het medaillon werd gemaakt ter ere van de kroning van koning Edward VII. Hij werd een jaar na de dood van zijn moeder koningin Victoria in 1901 gekroond in Westminster Abbey.

Op een van de foto’s staat Victoria in haar latere jaren geportretteerd. Edward daarentegen staat juist als klein jongetje op de foto. Een andere foto in het medaillon toont Edward samen met zijn vrouw Alexandra.

Snoepverpakking

Marshall vertelt dat hij de bijzondere vondst bijna weggedaan had. „Ik dacht dat het een snoepverpakking was. Ik had geen idee wat het was totdat ik wat research had gedaan naar wat ik had gevonden”, vertelt de schatgraver. „Het lijkt in bijzonder goede staat te verkeren, met name de foto’s.”

Het medaillon zat verpakt in een soort perkament, waardoor het antieke stuk volgens Marshall waarschijnlijk goed bewaard kon blijven. „Ik ga het zeker houden”, vertelt hij. „Het is echt een 120 jaar oud stukje van onze geschiedenis dat nu weer terecht is.” Wat het medaillon waard is, wordt niet vermeld.