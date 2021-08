Premium Het beste van De Telegraaf

Car wars: programma met racende BN’ers Winston Gerschtanowitz over nieuwe show: ’Gesprongen voor mijn leven’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ William Rutten

Na het grote succes van knikkerende BN’ers in Marble mania, zet SBS6 nu in op radiografisch bestuurbare auto’s in Car wars. Zes fanatieke prominenten proberen hun racemonster als snelste over de finish te krijgen. Winston Gerschtanowitz presenteert ook deze show. „Net als bij de knikkers was ik in het begin wat sceptisch.”