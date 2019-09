Halina Reijn geniet van anonimiteit in Toronto

Dit weekend beleefde Reijns regiedebuut zijn Noord-Amerikaanse première op festival TIFF. Instinct, over de band tussen een tbs-psychologe (Carice van Houten) en een patiënt (Marwan Kenzari) gooide eerder al hoge ogen in het Zwitserse Locarno, waar de film ervandoor ging met de Variety Piazza Grande Award.

Zenuwslopend

Toch was de vertoning in Toronto weer een spannende voor de Nederlandse. „Het blijft zenuwslopend; je hebt ergens jaren aan gewerkt en nu deel je het met de wereld. Dat maakt je superkwetsbaar, maar gelukkig ging het goed. De vragensessie met het publiek achteraf ging ruim een half uur door. De film gaat over seksualiteit en macht en dat roept veel op bij mensen. Sommigen hadden niet eens een vraag, maar wilden dat gewoon met ons delen.”

Alhoewel TIFF een van de grotere internationale filmfestivals is, ziet Reijn de positieve reacties ook als een geruststelling voor wat zij „het engste moment” noemt, de Nederlandse première van Instinct tijdens het Nederlands Film Festival later deze maand. Hoofdrolspeelster en coproducent Carice van Houten snapt dat heel goed. „In Nederland hangt er zoveel omheen. Mensen kennen ons, weten wat we in het verleden hebben gedaan, zijn op de hoogte van wat privézaken en hebben vaak hun mening al klaar. Daar zijn we geen anonieme filmmakers.”

In Toronto geniet Reijn van die anonimiteit. „Carice kennen veel mensen natuurlijk wel, die heeft zo’n internationale carrière. Maar mij niet. Ik heb me echt moeten bewijzen in het circuit. En als dat dan lukt, is het zo geweldig. We waren echt hysterisch blij toen we hoorden dat we hier in Toronto mochten komen draaien.” Van Houten: „En mocht iemand daar nog over twijfelen: dat is dus niet omdat Halina weleens aanschuift in De Wereld Draait Door. Want dat kan ze hier echt niets schelen.”

Bullshit

Het Nederlandse duo heeft volop plannen met hun productiebedrijf Man Up. Dit weekend werd bekend dat ze de filmrechten hebben bemachtigd van het boek ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen. Ook in Toronto stonden er verschillende meetings met filminsiders op de agenda. De twee kijken daar met Hollandse nuchterheid naar. Reijn: „Er komt nu heel veel op ons af en dat is hartstikke leuk, maar we relativeren al die gouden bergen enorm.” Die wijsheid is met de jaren gekomen, stelt Van Houten. „We zijn allebei de veertig gepasseerd, dan heb je wel geleerd een beetje door de bullshit heen te kijken.”