Manuel Broekman: ’Als apparaten het niet doen, krijg ik bijna een paniekaanval’

De 35-jarige acteur – tegen wie vorige maand door het Openbaar Ministerie onder meer een werkstraf en schadevergoeding werd geëist wegens vermeende aanranding – vertelt in Beau Monde dat ’zijn hoofd vaak sneller gaat dan zijn hersenen’.

„En die gaan weer wat sneller dan mijn acties. De hele constructie is al bedacht, maar dan moet het nog gebeuren. Als dat niet snel genoeg gaat, kan ik ongeduldig worden ja. (...) En als telefoons en apparaten het niet doen. Dan krijg ik bijna een paniekaanval.”

Kinderachtig

Broekman denkt dat het leven een stuk gemakkelijker zou zijn wanneer je bent gezegend met een flinke dosis geduld. „Eigenlijk is het kinderachtig. Zo van: ik wil het nu! En uiteindelijk komt het altijd goed. Laatst heb ik een meditatiematje gekocht, en dat werkt wel. Ik zet een bandje aan van twintig of veertig minuten en stop niet voor het klaar is. Dat helpt bij het ontspannen.”

Opvallend genoeg heeft de acteur, die een relatie heeft met model Adriana Mosk, wel zeeën van tijd wat de liefde betreft. „Omdat ik weet dat dit voor altijd is. We hebben dus geen haast. Als je alle tijd hebt, is er meer ruimte om vooral te voelen. Ik hou mijn privéleven graag voor mezelf, maar nee, in mijn relatie ben ik niet ongeduldig.”

Aantijgingen

Broekman wordt ervan beschuldigd in juli 2020 een twintigjarige barvrouw bij de borsten en in haar kruis te hebben gegrepen. Het Openbaar Ministerie eist onder meer een werkstraf en schadevergoeding. De acteur spreekt de aantijgingen tegen.

Vorige maand werd bekend dat daarnaast twee vrouwen zich hebben gemeld bij advocate Nicole Hoogenboom met verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Broekman. Dat zei Hoogenboom in de rechtbank bij een aanrandingszaak die al tegen de acteur loopt.

De vrouwen namen contact op met de advocate toen ze begin dit jaar in de media lazen dat de acteur wordt beschuldigd van aanranding. Een van hen zou jaren geleden een vervelende ervaring hebben meegemaakt, de ander spreekt over een incident uit 2019. Voor zover bekend is er door geen van hen aangifte gedaan.