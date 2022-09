Deense koningin pakt titels kleinkinderen af: ’Ze voelen zich verstoten’

In een reactie op het nieuws laten Nikolai (23), Felix (20), Henrik (13) en Athena (10) via hun woordvoerder aan Deense media weten „in de war, bedroefd en in shock” te zijn. De beslissing komt „als een donderslag bij heldere hemel”. „Ze voelen zich verstoten. Ze begrijpen niet waarom hun identiteit van hen is afgenomen.”

Het Deense koningshuis wil al een tijd de monarchie verkleinen en kondigde jaren geleden al aan dat in de toekomst alleen nog de eerstgeborenen van de troonopvolgers de titel van prins of prinses zal krijgen. De beslissing werd „in die context” genomen en om de lijn van andere koningshuizen te volgen, zo meldt het koningshuis.